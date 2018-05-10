У Вінниці внаслідок ДТП постраждали мотоцикліст та його пасажирка. ФОТО
У Вінниці внаслідок ДТП постраждали мотоцикліст та його пасажирка. ФОТО
Близько 23:30 в Вінниці на вулиці Л. Ратушної сталась автопригода за участі мотоцикла.
У результаті аварії водій двоколісного транспортного засобу та його пасажирка госпіталізовані у лікарню.
40-річний водій мотоциклу, рухаючись по вулиці Л. Ратушної в напрямку вул. Келецької, не впорався з керуванням транспортного засобу та перекинувся.
У результаті аварії водій та його 41-річна пасажирка доставлені у лікарню.
Жінка з відкритою черепно-мозковою травмою знаходиться у важкому стані.
Попередньо, водій керував мотоциклом в стані алкогольного сп’яніння. У нього взято кров для проведення експертизи на вміст алкоголю.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним и засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк або без такого.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області