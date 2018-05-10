Байкер розбився насмерть внаслідок ДТП в Одеській області. ФОТО
Байкер розбився насмерть внаслідок ДТП в Одеській області. ФОТО
Поліція встановлює обставини смертельної ДТП поблизу с. Старі Трояни Кілійського району.
Сьогодні, близько тринадцятої години дня, на автошляху Рені-Одеса водій мотоцикла «Suzuki Boulevard» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Водій загинув на місці події.
В ході проведення слідчо-оперативних дій було встановлено особу загиблого.
Ним виявився 44-річний житель м. Мелітополь Запорізької області.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області