Байкер розбився насмерть внаслідок ДТП в Одеській області. ФОТО

Байкер розбився насмерть внаслідок ДТП в Одеській області. ФОТО

07:04 10.05.2018
  • Байкер розбився насмерть внаслідок ДТП в Одеській області. ФОТО
  • Байкер розбився насмерть внаслідок ДТП в Одеській області. ФОТО

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП поблизу с. Старі Трояни Кілійського району.

Сьогодні, близько тринадцятої години дня, на автошляху Рені-Одеса водій мотоцикла «Suzuki Boulevard» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Водій загинув на місці події.

В ході проведення слідчо-оперативних дій було встановлено особу загиблого.

Ним виявився 44-річний житель м. Мелітополь Запорізької області.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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