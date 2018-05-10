У Полтаві вночі згоріли два автомобілі, поліція підозрює підпал. ФОТО
У Полтаві вночі згоріли два автомобілі, поліція підозрює підпал. ФОТО
Повідомлення про загоряння універсалу «Peugeot Partner» та позашляховика «Нива» до поліції надійшло після 02:00.
За інформацією відділення поліції № 1 у м. Полтава, більших ушкоджень від полум’я зазнав «Renault», у ВАЗа 21-21 згорів двигун та частково вигорів салон.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області