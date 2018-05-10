На Закарпатті жінка за кермом бусу насмерть збила людину. ФОТО

Днями, близько 23:00 год, на лінію «102» надійшло повідомлення від жінки-водія мікроавтобусу про те, що вона скоїла наїзд на пішохода по вул.Шевченка у с.Яноші.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи, які прибули за викликом, встановили, що водій автомобіля здійснила наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку з машиною посередині смуги руху автомобіля.

Потерпілий, 42-річний мешканець с.Балажер помер на місці аварії.

Також поліцейські з’ясували що за кермом машини перебувала 49-річна мешканка с.Мужієво, що на Берегівщині.

У діях жінки-водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинили смерть потерпілого).

Автомобіль помістили на спецмайданчик Берегівського відділу поліції. У справі триває слідство, в рамках якого з’ясують всі обставини і причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області