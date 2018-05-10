В Ужгороді затримані вуличні грабіжники, які пересувались на Мерседесі. ФОТО

Оперативники Ужгородського відділу поліції спільно зі співробітниками Управління патрульної поліції в Закарпатській області спіймали групу осіб з Воловецького району, які пограбували двох осіб за вечір.

Днями, після 23 години, на лінію «102» надійшло два повідомлення від громадян про грабежі в обласному центрі Закарпаття. В обох випадках заявники повідомляли, що до них під’їхав автомобіль темного кольору, з нього вийшли чоловіки та відібрали гроші та телефони. Поліція зреагувала миттєво, в Ужгороді ввели оперативний план «Перехват». Автомобіль оперативники Ужгородського відділу поліції спільно зі співробітниками Управління патрульної поліції в Закарпатській області вистежили підозрюваних біля залізничного вокзалу.

Грабіжники їздили на автомобілі «Mercedes-Benz» з іноземними номерами. Особи всіх трьох встановлені, в обласний центр Закарпаття зі злочинними намірами приїхали 21, 22 та 30-річний жителі Воловецького району. В автомобілі у них виявили дерев’яну биту та ніж.

Двох осіб поліція спіймала, один із них розшукується. Автомобіль поміщений на спецмайданчик. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ, тобто грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або із погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області