У Кременчуці затримано неадеквата, який рубав гілля величезним мачете

У Кременчуці затримано неадеквата, який рубав гілля величезним мачете

13:40 10.05.2018
  • У Кременчуці затримано неадеквата, який рубав гілля величезним мачете
  • У Кременчуці затримано неадеквата, який рубав гілля величезним мачете
  • У Кременчуці затримано неадеквата, який рубав гілля величезним мачете

Близько 8-ї ранку, патрульні отримали виклик про хуліганство на вулиці Героїв України.

Заявниця повідомила, що на подвір’ї біля будинку бігає неадекватний чоловік із предметом схожим на холодну зброю та рубає гілки дерев.

Прибувши на місце події інспектори виявили цього громадянина, побачивши правоохоронців чоловік заспокоївся. Патрульні встановили, що то 35-річний місцевий житель.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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