Під час ДТП у Житомирській області трагічно загинула жінка. ФОТО

Під час ДТП у Житомирській області трагічно загинула жінка. ФОТО

23:00 10.05.2018
  • Під час ДТП у Житомирській області трагічно загинула жінка. ФОТО
  • Під час ДТП у Житомирській області трагічно загинула жінка. ФОТО
  • Під час ДТП у Житомирській області трагічно загинула жінка. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 20:30 на мості через річку Тетерів.

Унаслідок отриманих травм у лікарні померла пасажирка скутера.

Попередньо, водій автомобіля «Ford Scorpio», 29-річний житель Житомирського району, рухаючись по мосту, здійснив зіткнення зі скутером під керуванням 43-річного жителя Радомишльського району, що рухався у попутному напрямку.

Унаслідок ДТП водій скутера та його пасажирка, 46-річна місцева жителька, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доставлені до місцевої лікарні. Жінка, не приходячи до тями, померла.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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