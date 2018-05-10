У Житомирі поліція затримала двох злодюг, які залізли до магазину. ФОТО

Близько 4-ї години ранку наряд групи реагування поліції охорони отримав сигнал про спрацювання сигналізації з одного з житомирських торгівельних закладів. Уже за кілька хвилин поліцейські були на місці події.

Під час обстеження території правоохоронці виявили розбите скло на одному з вікон будівлі та бурі плями, схожі на кров, на підвіконні. Через розбиту шибку поліцейські побачили двох чоловіків, один з яких тримав у руках містку сумку. В іншого незнайомця була поранена рука, вочевидь від розбитого скла.

За таких обставин на місце події було викликано медиків та слідчо-оперативну групу Житомирського відділу поліції, а також сповіщено власника торгівельного закладу. Після надання медиками чоловікові необхідної допомоги працівники поліції з’ясували, що «нічними» відвідувачами магазина виявилися житомиряни віком 54-х та 24-х років. Під час огляду їхньої сумки були виявлені щойно викрадені з прилавків алкоголь, тютюнові вироби та харчові продукти.

– Обох чоловіків було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини та причини, які спонукали їх уночі проникнути до магазина, з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

За замах на крадіжку із проникненням до приміщення (ст.15, ч.3 ст.185 ККУ) обом затриманим може загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області