Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик збив трьох пішоходів та розбився. ФОТО
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик збив трьох пішоходів та розбився. ФОТО
Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:20 в районному центрі. Поліцією розпочато кримінальне провадження.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Toyota Cresta», 54-річний житель м. Одеси, не впорався з керуванням та вчинив наїзд на пішоходів, які рухались по проїжджій частині дороги у попутному напрямку.
У результаті ДТП травми отримали 38-річна та 18-річна жительки районного центру. Їх з травмами різного ступеню тяжкості було доставлено до Народицької лікарні. Ще одна пішохід, 53-річна місцева жителька, від отриманих травм загинула на місці події.
Також травми у вигляді перелому ноги отримав водій автомобіля. Його було шпиталізовано.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області