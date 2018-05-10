Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик збив трьох пішоходів та розбився. ФОТО

Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик збив трьох пішоходів та розбився. ФОТО

15:00 10.05.2018
  • Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик збив трьох пішоходів та розбився. ФОТО
  • Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик збив трьох пішоходів та розбився. ФОТО
  • Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик збив трьох пішоходів та розбився. ФОТО

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:20 в районному центрі. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Toyota Cresta», 54-річний житель м. Одеси, не впорався з керуванням та вчинив наїзд на пішоходів, які рухались по проїжджій частині дороги у попутному напрямку.

У результаті ДТП травми отримали 38-річна та 18-річна жительки районного центру. Їх з травмами різного ступеню тяжкості було доставлено до Народицької лікарні. Ще одна пішохід, 53-річна місцева жителька, від отриманих травм загинула на місці події.

Також травми у вигляді перелому ноги отримав водій автомобіля. Його було шпиталізовано.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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