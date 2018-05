На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО

View the full image

View the full image

View the full image

View the full image

View the full image

View the full image

View the full image

View the full image

Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива. За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.

Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива. За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.

Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4745#.Zk8tnODn.dpbs