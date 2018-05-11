На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО

На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО

01:00 11.05.2018
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
  • На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива. За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.

Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива. За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.

Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4745#.Zk8tnODn.dpbs

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