На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
На Прикарпатті СБУ викрила потужний підпільний спиртзавод. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.
Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива. За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.
Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.
У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.
Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива. За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.
Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.
У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4745#.Zk8tnODn.dpbs