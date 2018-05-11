На Прикарпатті затримано неадекватного цвинтарного вокзала. ФОТО

Вчора, до Надвірянського відділу поліції надійшло звернення від 32-річного жителя одного із сіл району, який повідомив про те, що в с. Пасічна, Надвірнянського району, із могил на кладовищі невідомий чоловік знімає металеві хрести.

Прибувши на місце події та в ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що 9 травня близько 15 години 42-річний житель одного із сіл району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння прийшов на місцеве кладовище, що в с. Пасічна, де здійснив наругу над могилами, а саме вирвав із могил 8 хрестів та переніс їх із кладовища на узбіччя дороги. В подальшому, зрозумівши, що його помітили перехожі, втік з місця скоєння злочину.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські через декілька годин затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 (Наруга на могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4-х до 5-ти років або позбавлення волі від 4-х до 7-ми років. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області