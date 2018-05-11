У Києві патрульного поліції вдарили битою по голові - подробиці. ФОТО

Правоохоронець помітив, як біля автозаправки водій «Фольксвагена» створив аварійну ситуацію, про що сказав правопорушнику.

Однак зловмисник із товаришами наздогнав працівника поліції та почав з’ясовувати стосунки, які закінчились побиттям поліцейського спортивним приладом.

Подія трапилась на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці. До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що вони госпіталізували 26-річного чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції.

Встановлено, що потерпілий – поліцейський полку поліції особливого призначення. Неподалік автозаправки на вулиці Богатирській працівник поліції помітив, як водій іномарки порушує правила дорожнього руху, чим створює аварійну ситуацію. Коли спецпризначенець зробив зауваження правопорушнику, той з двома пасажирами агресивно відреагували на критику.

"Зловмисник наздогнав поліцейського, який перебував за кермом на проспекті Степана Бандери та перекрив йому подальший рух. Коли правоохоронець вийшов із автомобіля, троє чоловіків почали кричати на нього, використовуючи нецензурну лайку. У розпалі конфлікту водій «Фольксвагена» витягнув із салону автомобіля бейсбольну биту та вдарив нею працівника поліції по голові", - розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Олексій Журавель.

Завдяки злагодженій роботі чергової частини Оболонського управління поліції та оперативників, через камери відеоспостереження швидко встановили номера машини підозрюваного та відстежили рух транспортного засобу. Затримання відбулося того ж вечора на вулиці Вацлава Гавела у Солом’янському районі столиці.

«Нападником виявився 18-річний місцевий мешканець, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Свої дії він відмовився пояснювати на підставі статті 63 Конституції України. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»,- додав Олексій Журавель.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Катерина Поліщук