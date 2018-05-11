На Луганщині поліцейські змушені були забрати 2-х дітей від непутящої матері. ФОТО

До Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що працівниками батальйону поліції особливого призначення «Скіф» на кв. Центральному у м. Лисичанськ виявлено дитину 7-8 років без одягу.

Співробітники ювенальної превенції негайно відреагували на це повідомлення, встановили особистість знайденої дитини та місце проживання батьків.

На час приїзду працівників поліції, матір хлопчика - 31-річна жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння. Увійшовши до квартири, поліцейські побачили ще одну дитину – тримісячне немовля. В квартирі були антисанітарні умови, відсутні їжа, речі для дітей та засоби гігієни.

Жінка розповіла поліцейським, що вона не винна, бо хлопчик самостійно покинув місце мешкання, бо двері в квартирі були відчинені.

Співробітниками ювенальної превенції та Лисичанського відділу поліції було прийнято рішення тимчасово забрати дітей у матері та передати їх до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лисичанська.

На даний час діти знаходяться в Центрі, стан їх здоров’я задовільний.

Вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184 КУпАП «Невиконання батьків або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області