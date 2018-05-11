У Харкові кремезний злодій просто на вулиці пограбував 17-річного хлопця. ФОТО

У Харкові кремезний злодій просто на вулиці пограбував 17-річного хлопця. ФОТО

18:00 11.05.2018
  • У Харкові кремезний злодій просто на вулиці пограбував 17-річного хлопця. ФОТО
  • У Харкові кремезний злодій просто на вулиці пограбував 17-річного хлопця. ФОТО

Як розповів начальник Немишлянського відділу поліції підполковник поліції Олександр Козленко, невідомий зненацька напав на неповнолітнього, коли той йшов по вулиці Амосова.

В ході проведення розшукових заходів оперативники відділу разом із екіпажем патрульної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Речовий доказ вилучено.

Слідчим відкрито кримінальне провадженняза ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 4 років ув'язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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