У Харкові кремезний злодій просто на вулиці пограбував 17-річного хлопця. ФОТО
У Харкові кремезний злодій просто на вулиці пограбував 17-річного хлопця. ФОТО
Як розповів начальник Немишлянського відділу поліції підполковник поліції Олександр Козленко, невідомий зненацька напав на неповнолітнього, коли той йшов по вулиці Амосова.
В ході проведення розшукових заходів оперативники відділу разом із екіпажем патрульної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.
Речовий доказ вилучено.
Слідчим відкрито кримінальне провадженняза ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 4 років ув'язнення.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області