У Києві затримані злодії, які вимагали гроші від імені керівництва СБУ. ФОТО

Співробітники ГУ БКОЗ СБУ спільно з прокуратурою затримали у Києві двох зловмисників, які вимагали гроші з бізнесменів нібито від імені керівництва спецслужби.

Правоохоронці встановили, що двоє ділків, представляючись помічниками одного із заступників Голови Служби, вимагали кошти з підприємців Хмельниччини.

Зловмисники, посилаючись на неіснуючу заяву щодо порушень у здійсненні господарської діяльності та нібито пряму вказівку керівництва СБУ на вжиття заходів, які призведуть до зупинення роботи підприємців, вимагали двадцять шість тисяч доларів США за «закриття питання» та подальше «кришування» їхньої діяльності.

Підприємці відразу повідомили правоохоронців щодо отриманої «пропозиції». Під час «переговорів» із шахраями сума неправомірної вигоди була зменшена до шістнадцяти тисяч доларів.

Оперативники СБ України затримали ділків під час отримання всіє суми хабара.

У рамках відкритого кримінального провадження, тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ