ДТП у Мелітополі: легковик перекинув мікроавтобус, є загиблі та поранені. ФОТО

ДТП у Мелітополі: легковик перекинув мікроавтобус, є загиблі та поранені. ФОТО

09:41 11.05.2018
  • ДТП у Мелітополі: легковик перекинув мікроавтобус, є загиблі та поранені. ФОТО
  • ДТП у Мелітополі: легковик перекинув мікроавтобус, є загиблі та поранені. ФОТО

На вулиці Івана Алексєєва у Мелітополі водій автомобіля «ВАЗ-2112» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним мікроавтобусом «Форд», який рухався в зустрічному напрямку.

В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся.

На місці події працювали поліцейські, співробітники ДСНС та медичні працівники.

Внаслідок аварії від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинув водій легкового автомобіля, мешканець Мелітополя 1985 року народження. Водій вантажного транспортного засобу, мешканець Мелітополя 1981 року народження з травмами доставлений до місцевої лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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