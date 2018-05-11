На Сумщині безпричинна стрілянина закінчилась кримінальним провадженням. ФОТО
На Сумщині безпричинна стрілянина закінчилась кримінальним провадженням. ФОТО
Про стрілянину на території Гетьманського парку біля села Зарічне Тростянецького району, поліцію повідомив місцевий охоронець.
Поліцейські, які відразу прибули на місце події виявили та вилучили у трьох відвідувачів парку три гвинтівки армійського зразка, штик-ніж, багнет та патрон до цієї зброї. Ніяких дозвільних документів на зброю у чоловіків не виявилось.
Свою поведінку останні пояснюють бажанням тематично відзначити свято 9 травня.
Власниками нелегальної зброї виявились троє вдягнутих у камуфляжі чоловіків. Поліцейські встановили що всі вони жителі Тростянця, двоє з яких рідні брати 32 та 26 років, а третій - їх 28-річний приятель. З їх пояснень стало відомо, що з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, вони вирішили провести своєрідний «флешмоб», пострілявши та сфотографувавшись на пам'ять у цьому парку. А про те, що їх дії підпадають під кримінальну відповідальність та, до того ж, могли призвести до трагічних наслідків, як у відношенні них самих так і інших відвідувачів парку, приятелі замислились вже після спілкування з правоохоронцями.
«Щодо походження зброї, чоловіки розповідають, що нібито придбали гвинтівки разом із штик-ножем через мережу Інтернет, а багнет і набої до гвинтівок просто знайшли, - розповідає Ігор Кісільов, начальник Тростянецького відділення поліції. – Наразі ця версія власників нелегальної зброї буде перевірена слідчими в рамках відкритого кримінального провадження».
Вилучена зброя вже направлена на експертне дослідження. В разі визначення експертами цих гвинтівок та штиків, відповідно, вогнепальною та холодною зброєю, всім трьом чоловікам загрожуватиме кримінальне покарання за незаконне зберігання зброї у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, відповідно до санкції ч. 1 ст.263 Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області