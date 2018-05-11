Масштабна ДТП у Запоріжжі з кількома пораненими - версія ДСНС. ФОТО

Напередодні, о 13:55, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на перехресті вулиці Сталеварів та проспекту Соборний.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що зіткнулись автомобілі ВАЗ 2107, NUBIRA CHEVROLET, Honda Accord, ВАЗ 21124, LEXUS GX 470, Renault Kangoo, Hundai Accent та Автобус МАЗ 203.

Ще до приїзду рятувальників потерпілих з автомобіля Hundai Accent кареттою швидкої допомоги доставлено до міської лікарні, ними виявились водій та два пасажира, серед них 17-річний підліток

Рятувальники за допомогою спец інструменту відкрили багажне відділення у автомобіля Hundai Accent та перекрили подачу газу на установку та відключили акумулятор авто, таким чином попередивши вибух, також змили залишки з дороги паливно-мастильних матеріалів

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС України залучалося 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області