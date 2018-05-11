У Запоріжжі внаслідок зіткнення з легковиком загинув водій мотоцикла. ФОТО

У Запоріжжі внаслідок зіткнення з легковиком загинув водій мотоцикла. ФОТО

14:00 11.05.2018
  • У Запоріжжі внаслідок зіткнення з легковиком загинув водій мотоцикла. ФОТО
  • У Запоріжжі внаслідок зіткнення з легковиком загинув водій мотоцикла. ФОТО

Близько 08:17 на вулиці Електричній водій автомобіля «Деу Ланос» 1950 року народження при повороті наліво не впевнився в безпеці маневру та скоїв зіткнення з мотоциклом «Viper», який рухався в попутному напрямку.

Після чого водій мотоциклу скоїв наїзд на електроопору та огорожу приватного будинку.

Від отриманих травм водій мотоцикла 1973 року народження помер на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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