Внаслідок кошмарної ДТП на Львівщині загинула дитина та поранені дорослі. ФОТО

Внаслідок кошмарної ДТП на Львівщині загинула дитина та поранені дорослі. ФОТО

15:20 11.05.2018
  • Внаслідок кошмарної ДТП на Львівщині загинула дитина та поранені дорослі. ФОТО
  • Внаслідок кошмарної ДТП на Львівщині загинула дитина та поранені дорослі. ФОТО
  • Внаслідок кошмарної ДТП на Львівщині загинула дитина та поранені дорослі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Іванівці у Жидачівському районі.

Поліцейські встановили, що сталося зіткнення автомобіля «БМВ 525» під керуванням 29-річного жителя Стрийського району з автомобілем «Опель Кадет», яким керував 21-річний мешканець Жидачівського району.

Від отриманих внаслідок автопригоди травм дворічний пасажир «Опеля» загинув на місці події. Ще двоє пасажирів, мешканців Жидачівського району віком 21 та 24 роки, а також водій «Опеля» отримали тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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