На Львівщині іноземець з інсультом кілька днів пролежав на голій землі. ФОТО

На Львівщині іноземець з інсультом кілька днів пролежав на голій землі. ФОТО

23:00 12.05.2018
  • На Львівщині іноземець з інсультом кілька днів пролежав на голій землі. ФОТО
  • На Львівщині іноземець з інсультом кілька днів пролежав на голій землі. ФОТО
  • На Львівщині іноземець з інсультом кілька днів пролежав на голій землі. ФОТО
  • На Львівщині іноземець з інсультом кілька днів пролежав на голій землі. ФОТО

Екіпаж поліції, патрулюючи на 551 км автодороги Київ-Чоп біля населеного пункту Зубра, зупинив порушника правил дорожнього руху і раптом у полі помітив невідому особу. Чоловік лежав у безпорадному стані. 51-річний чоловік при собі мав паспорт громадянина Литви. Іноземець повідомив, що лежить там 3-4 дні, адже не може рухатися, бо йому паралізувало ноги.

Інспектори 2 батальйону надали чоловікові першу домедичну допомогу і викликали швидку. При собі він не мав засобів мобільного зв’язку аби когось повідомити.

Він важко говорив, тому вдалося із пояснень зрозуміти, що приїхав в Україну до дружини. Контактів до неї чоловік не мав. Коли приїхали медики, то одразу діагностували інсульт і забрали його до лікарні.

Остаточно невідомо скільки дана особа пролежала у такому стані серед поля на спеці, адже за словами медиків, йому могло здатися, що це триває кілька днів.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львівської області

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