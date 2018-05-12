На Чернігівщині недопалок спровокував смертельну пожежу. ФОТО

На Чернігівщині недопалок спровокував смертельну пожежу. ФОТО

18:00 12.05.2018
  • На Чернігівщині недопалок спровокував смертельну пожежу. ФОТО
  • На Чернігівщині недопалок спровокував смертельну пожежу. ФОТО
  • На Чернігівщині недопалок спровокував смертельну пожежу. ФОТО
  • На Чернігівщині недопалок спровокував смертельну пожежу. ФОТО

О 13:35 до Служби порятунку "101" у Новгород-Сіверському районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Буда-Вороб’ївська, що за 40 км від районного центру.

Місцеві жителі ще до прибуття рятувальників самотужки намагались ліквідувати загоряння. Однак, під час гасіння виявили у помешканні тіло 49-річного господаря без ознак життя.

На місці події працювали рятувальники районної 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Чернігівській області у складі 4 чоловік особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки, а також вогнеборці місцевої пожежної команди. Спільними діями пожежу о 14:38 локалізували, а о 14:55 остаточно ліквідували.

Ймовірно, причиною виникнення пожежі послужила необережність загиблого при палінні. Вогнем частково знищено будинок та речі господаря.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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