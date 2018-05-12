На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість ртуті. ФОТО

На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість ртуті. ФОТО

08:00 12.05.2018
  • На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість ртуті. ФОТО
  • На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість ртуті. ФОТО
  • На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість ртуті. ФОТО
  • На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість ртуті. ФОТО
  • На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка чималу кількість ртуті. ФОТО

Дільничні інспектори поліції Сєвєродонецького відділу поліції під час патрулювання населенного пункту Синецький виявили у 62-річного сєвєродончанина рідину, яка за зовнішніми ознаками схожа на ртуть.

Під час патрулювання с. Синецький м. Сєвєродонецька, дільничні офіцери поліції Сергій Бабенко та Вадим Шимко помітили чоловіка, який прямував по вулиці. Побачивши правоохоронців, занервував, заметушився повернув назад та прискорив ходу.

Поліцейські запропонували чоловікові показати вміст пакету. Розгублений чолов’яга дістав з пакету пластикову пляшку об'ємом 0,5 мл та розповів, що це ртуть, яку він знайшов восени 2017 року поблизу одного з підприємств м. Сєвєродонецька. Весь цей час він зберігав небезпечну знахідку у себе на дачі, а сьогодні вирішив її продати.

Давний факт зареєстровано, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321 КК України. Вилучену речовину спрямовано для проведення експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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