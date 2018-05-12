На Полтавщині під час потрійної ДТП трагічно загинула людина. ФОТО

Автомобільна аварія сталася близько 23-ї години на 208-му кілометрі автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський, на території Лубенського району.

Виїздом на місце ДТП поліцейські попередньо встановили, що 24-річний водій автомобіля «Mazda» (мешканець Харківської області) скоїв зіткнення із вантажним автомобілем «Mercedes» із напівпричепом, який рухався у зустрічному напрямку, а потім із вантажівкою «MAN», що рухалася у попутному напрямку.

Унаслідок зіткнення 31-річний пасажир автомобіля «Mazda» отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці. Водій легковика та двоє його пасажирів, серед яких 17-річний юнак, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до місцевої лікарні.

Наразі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та причини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області