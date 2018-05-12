На Київщині поліція затримала на хабарі чергового депутата. ФОТО

У рамках відкритого кримінального провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди біля адмінбудівлі Богуславської районної ради під час передачі 7000 доларів США затримано 61-річного посадовця.

Загальна сума хабаря, яку вимагав службовець від директора одного з товариств, мала бути вдвічі більшою. Депутат обіцяв посприяти в передачі в оренду земельної ділянки площею 30 га.

Детективи Слідчого управління Київщини спільно з працівниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували факт вимагання неправомірної вигоди.

Тривають слідчі дії. Працівникові райради загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області