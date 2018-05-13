У Полтаві чоловік виявив розтяжку з гранатою на капоті власного автомобіля. ФОТО

Подія сталася сьогодні, 07.05. близько 04-ї ранку, по вулиці Мазепи.

52-річний полтавець повідомив до поліції, що на його автомобілі «ВАЗ» , який був припаркований у дворі багатоповерхівки, він виявив предмет схожий на гранату. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Полтавського відділу поліції та фахівці-вибухотехніки.

Правоохоронці на передньому капоті авто виявили предмет, схожий на гранату Ф1 та запал до неї, які було прикріплено за допомогою риболовецької ліски до склоочисників.

Знайдені речі вилучено і скеровано на дослідження.

Поліція наразі з’ясовує обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області