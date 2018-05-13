У Харкові поліцейські швидко затримали вуличного грабіжника. ФОТО

У Харкові поліцейські швидко затримали вуличного грабіжника. ФОТО

12:00 13.05.2018
  • У Харкові поліцейські швидко затримали вуличного грабіжника. ФОТО
  • У Харкові поліцейські швидко затримали вуличного грабіжника. ФОТО
  • У Харкові поліцейські швидко затримали вуличного грабіжника. ФОТО

На зупинці громадського транспорту 38-річний зловмисник зірвав з шиї харків’янки золотий ланцюжок.

Із відповідною заявою до чергової частини Слобідського відділу поліції звернулась 46-річна жінка.

У скоєнні злочину працівники поліції викрили 38- річного мешканця Харкова. Чоловік раніше був судимий за майнові злочини. Він не став заперечувати своєї провини та зізнався у злочині.

Речові докази - ланцюжок з ладонкою - вилучені.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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