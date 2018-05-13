У Черкасах вулична бійка закінчилась смертельним ударом ножа. ФОТО
У Черкасах вулична бійка закінчилась смертельним ударом ножа. ФОТО
Уранці на спецлінію 102 звернулись черкащани та повідомили про бійку поруч будинку по вулиці Героїв Дніпра, 69.
Між двома чоловіками виник конфлікт в ході якого, один із них дістав ножа та наніс поранення іншому в область живота.
Потерпілого госпіталізували до 3-ї міської лікарні де той, помер від отриманих поранень.
42-річного нападника патрульні поліцейські затримали на місці вчинення правопорушення та доставили до міськвідділу, де зараз справою займаються слідчі.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Черкаської області