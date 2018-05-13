В Івано-Франківську поліція оперативно розкрила криваву різанину. ФОТО

В Івано-Франківську поліція оперативно розкрила криваву різанину. ФОТО

09:00 13.05.2018
  • В Івано-Франківську поліція оперативно розкрила криваву різанину. ФОТО
  • В Івано-Франківську поліція оперативно розкрила криваву різанину. ФОТО
  • В Івано-Франківську поліція оперативно розкрила криваву різанину. ФОТО
  • В Івано-Франківську поліція оперативно розкрила криваву різанину. ФОТО

До Івано-Франківського відділу поліції повідомила 21-річна жителька обласного центру про те, що у під’їзді будинку бійка між двома молодими чоловіками.

Прибувши на місце події слідчо-оперативної групи та, в ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 29-річний франківчанин, перебуваючи в приміщенні під’їзду багатоповерхівки, під час конфлікту вчинив бійку з 24-річним місцевим жителем. В ході чого старший кухонним ножем наніс молодшому два удари в груди, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючої колото-різаної рани грудної клітки зліва.

Потерпілого госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та в подальшому прооперовано.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проводиться слідство в ході якого правоохоронці з’ясовують мотив учинення злочину.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чим для вас є день 9-го травня?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.