В Івано-Франківську поліція оперативно розкрила криваву різанину. ФОТО

До Івано-Франківського відділу поліції повідомила 21-річна жителька обласного центру про те, що у під’їзді будинку бійка між двома молодими чоловіками.

Прибувши на місце події слідчо-оперативної групи та, в ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 29-річний франківчанин, перебуваючи в приміщенні під’їзду багатоповерхівки, під час конфлікту вчинив бійку з 24-річним місцевим жителем. В ході чого старший кухонним ножем наніс молодшому два удари в груди, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючої колото-різаної рани грудної клітки зліва.

Потерпілого госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та в подальшому прооперовано.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проводиться слідство в ході якого правоохоронці з’ясовують мотив учинення злочину.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області