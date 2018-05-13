На Прикарпатті пішов з дому та не повернувся літній чоловік. ФОТО

На Прикарпатті пішов з дому та не повернувся літній чоловік. ФОТО

23:00 13.05.2018

Івано-Франківським ВП ГУНП в області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Костишина Івана Анатолійовича, 05.02. 1933 р.н., жителя м.Івано-Франківськ, який 2 травня 2018 року  вийшов з дому та по цей час місце перебування невідоме.

Прикмети розшукуваного:  ріст 180-185 см., волосся  сиве.

Був одягнутий: темні класичні штани, чорні черевики та синю кепку. 

Про будь-яку відому інформацію просимо громадян повідомляти за телефонами «102», (0342) 75- 03- 82, 068-66-71-317 - чергова частина Івано-Франківського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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