На Донеччині СБУ викрила на хабарі прокурора. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили на хабарі прокурора одного з відділів обласної прокуратури Донецької області.

Правоохоронці встановили, що посадовець, здійснюючи нагляд у кримінальному провадженні, вимагав від місцевого мешканця п’ятнадцять тисяч доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв змінити міру запобіжного заходу із тримання під вартою на іншу. Для отримання неправомірної вигоди прокурор залучив посередника.

Співробітники СБУ затримали прокурора поблизу торговельного центру після отримання сто двадцяти тисяч гривень – першої частини хабара.

Головне слідче управління СБ України за погодженням з процесуальним керівником повідомило прокурору про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

