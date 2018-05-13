На Хмельниччині затримано жінку, яка пропонувала хабар офіцеру поліції. ФОТО

У Шепетівці правоохоронці затримали місцеву жительку під час дачі хабара заступнику начальника місцевого відділу поліції за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності.

Працівники Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за процесуального керівництва Шепетівської місцевої прокуратури задокументували факт дачі хабара працівнику поліції.

Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину, місцева жителька запропонувала заступнику начальника Шепетівського відділу поліції — начальнику кримінальної поліції неправомірну вигоду, про що правоохоронець одразу повідомив своєму керівництву та в прокуратуру.

Під час передачі грошових коштів в сумі 300 доларів США громадянку затримали на місці події. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення про підозру та обрання жінці міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області