На Чернігівщині п’яний водій спрямував іномарку в паркан, є поранені. ФОТО

У Борзні нетверезий водій "BMW" не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонним парканом.

Вночі до поліції надійшло повідомлення, що в м. Борзна сталася ДТП з травмованими. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Борзнянського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області.

Правоохоронці встановили, що житель райцентру, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сів за кермо легковика "BMW", але не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонним парканом.

Внаслідок автопригоди жінка-пасажир в шоковому стані госпіталізована до неврологічного відділення. Інший пасажир - юнак 2001 року народження отримав тяжкі травми голови й знаходиться в реанімації.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

