На Закарпатті легковик збив одразу двох байкерів на зустрічній смузі. ФОТО

Напередодні, близько 15-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП із потерпілими на автодорозі М-06 Київ-Чоп на 764 км.

Прибувши на місце події, інспектори виявили аварію за участі автівки Mercedes-Benz та двох мотоциклів. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості для руху та виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті скоїв зіткнення із мотоциклами.

Ймовірно, чоловік, який спричинив ДТП знаходився напідпитку.

Водії та пасажир мотоциклів отримали травми. На місце події приїхала карета швидкої допомоги, яка госпіталізувала постраждалих.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Патрульні забезпечили охорону місця події та регулювали рух на даному відрізку дороги.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області