У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО

У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО

07:00 14.05.2018
  • У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО
  • У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО
  • У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО

До патрульних надійшло повідомлення про грабіж. 45-річна жінка повідомила, що двоє чоловіків відібрали у неї сумку із грошима. Також постраждала додала, що один з нападників мав при собі гранату.

Оперативно встановивши прикмети зловмисників, інспектори розпочали їх пошуки. За декілька хвилин, у дворі багатоповерхівки на вулиці Новікова, екіпаж патрульної поліції затримав одного із ймовірних злочинців. Неподалік іншим екіпажем затримано і другого чоловіка.

При поверхневій перевірці гранати у затриманих виявлено не було. На пошуки вибухонебезпечного предмету вирушили бійці спецпідрозділу патрульної поліції «ТОР», які під час огляду прилеглої території виявили заховану у автомобільну покришку гранату.

Ймовірних грабіжників та виявлений боєприпаси поліцейські передали слідчо-оперативній групі, яка детально встановлюватиме обставини події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Луганської області

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