У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО

До патрульних надійшло повідомлення про грабіж. 45-річна жінка повідомила, що двоє чоловіків відібрали у неї сумку із грошима. Також постраждала додала, що один з нападників мав при собі гранату.

Оперативно встановивши прикмети зловмисників, інспектори розпочали їх пошуки. За декілька хвилин, у дворі багатоповерхівки на вулиці Новікова, екіпаж патрульної поліції затримав одного із ймовірних злочинців. Неподалік іншим екіпажем затримано і другого чоловіка.