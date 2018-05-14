У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО
У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО
До патрульних надійшло повідомлення про грабіж. 45-річна жінка повідомила, що двоє чоловіків відібрали у неї сумку із грошима. Також постраждала додала, що один з нападників мав при собі гранату.
Оперативно встановивши прикмети зловмисників, інспектори розпочали їх пошуки. За декілька хвилин, у дворі багатоповерхівки на вулиці Новікова, екіпаж патрульної поліції затримав одного із ймовірних злочинців. Неподалік іншим екіпажем затримано і другого чоловіка.
При поверхневій перевірці гранати у затриманих виявлено не було. На пошуки вибухонебезпечного предмету вирушили бійці спецпідрозділу патрульної поліції «ТОР», які під час огляду прилеглої території виявили заховану у автомобільну покришку гранату.
Ймовірних грабіжників та виявлений боєприпаси поліцейські передали слідчо-оперативній групі, яка детально встановлюватиме обставини події.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Луганської області