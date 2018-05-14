На Луганщині в автівку активіста підкинули відрізану голову барана. ФОТО

У місті Рубіжне поліція встановила та затримала чоловіка, який підкинув пакет з відрізаною головою барана в автівку громадському активісту.

Правопорушником виявився 35-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Чоловік заробляє на життя випадковими заробітками. Поліції пояснив, що ніяких злочинних намірів відносно активіста не мав, а підкинув пакет в багажник машини бо хотів пожартувати. Вирішується питання про притягнення затриманого до відповідальності.

Нагадаємо, що днями до поліції міста Рубіжне звернувся місцевий мешканець – громадський активіст та повідомив про те, що виявив у багажнику свого автомобіля, який звечора залишив біля свого будинку, пакет в якому знаходилась відрізана голова барана.

Даний факт був зареєстрований. Співробітники поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили та затримали чоловіка, яка скоїв дане правопорушення.

Як з’ясувалось, чоловік напередодні підробляв, допомагаючи по господарству власникові однієї шашличної. Саме там він і взяв відрізану голову барана. І до того як підкинути її у машину активісту, він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, бігав по місту Сєвєродонецьку і лякав цією головою молодих дівчат.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області