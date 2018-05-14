У Львові нападник порізав поліцейського та був поранений з табельної зброї. ФОТО

Аби затримати зловмисника, напарник пораненої змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю. Наразі і поліцейський, і затриманий перебувають у лікарні.

Напередодні, близько 17:25, на вулиці Стрийській у Львові екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області оформляв дорожньо-транспорту пригоду - зіткнення автомобілів "Шкода Октавія" та "Лексус". Під час оформлення ДТП 42-річний водій "Шкоди", мешканець Закарпатської області, намагався втекти з місця події. При цьому чоловік завдав поліцейській ножові поранення. Напарник пораненої був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю.

Після того, як чоловік не відреагував на попереджувальний постріл, патрульний поранив нападника у ногу та затримав його.Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події.

І поранений поліцейський, і нападник перебувають у лікарні. 28-річній патрульній проводять термінову операцію. Життю нападника нічого не загрожує.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області