У Миколаєві один із затриманої банди домушників вдарив поліцейського. ФОТО

У ході проведення оперативних дій співробітники Інгульского відділу поліції на території Заводського району помітили чоловіка, який не лише потрапляв у поле зору правоохоронців, а й наразі має статус підсудного.

Чоловік вніс заставу, тому очікує на вирок на волі – таку міру запобіжного заходу йому визначив суд. У групі ще двох чоловіків (всі троє – грузини), та однієї жінки чоловіки нишпорили під’їздами багатоповерхівок, та в одній з них затримались надовго.

На виході з будинку вони розділились – двоє пішли на зупинку громадського транспорту, а вже знайомий правоохоронцям зловмисник з жінкою пішли пішки.

Співробітники поліції, запідозривши, що ці особи могли щойно здійснити крадіжку, викликали підкріплення та направились до чоловіка з жінкою. На вимогу поліцейських під час поверхневого огляду були знайдені щойно вкрадені парфуми, гроші та деякі речі, а крім того, виявилось, що також нещодавно викрадений ноутбук вона вже віднесла до свої родички неподалік.

В цей час поліцейські підкріплення, які рушили за двома іншими чоловіками, що сіли у маршрутне таксі, зупинили їх на виході з транспорту. Побачивши правоохоронців, зловмисники намагались втекти, та коли правоохоронці завадили втечі, один з чоловіків наніс поліцейському удар в груди та знов почав тікати.

Після вчинення опору поліцейський застосував зброю та зупинив зловмисника пострілом у м’які тканини ноги. У чоловіків також при собі були речі з місць скоєння квартирних крадіжок.

Наразі всі четверо доставлені у Заводське відділення поліції, правоохоронець та один із зловмисників отримали медичну допомогу. За напад на поліцейського розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України («Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень»), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

А також за ч. 3 ст. 185 ККУ «Крадіжка». Заявник впізнав своє викрадення майно, яке вдалось повернути завдяки рішучим діям правоохоронців.

Проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області