На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО

На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО

14:40 14.05.2018
  • На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО
  • На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО
  • На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що з вікна п’ятиповерхівки на вул. Героїв України м. Світловодськ випав чоловік. Громадянин впав на залізобетонний навіс над вхідними дверима до під’їзду, куди не можуть дістатись медики.

Рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Світловодськ по драбині піднялись на навіс, поклали чоловіка на медичні ноші та через вікно під’їзду винесли до автомобіля швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області

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