На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО

На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО

16:00 14.05.2018
  • На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО
  • На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО
  • На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО

Працівниками поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, встановлена група осіб, які напередодні вчинили розбійний напад на родину у Лубенському районі.

Як повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олександр Бєлянський:
"Група чоловіків проникли до помешкання потерпілих , зв’язали родину і забрали золоті прикраси та 200 гривень. Фігурантам оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу– тримання під вартою".

Триває досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення).

Санкція статті 187-ї передбачає покарання – від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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