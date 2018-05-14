На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО
На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО
Працівниками поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, встановлена група осіб, які напередодні вчинили розбійний напад на родину у Лубенському районі.
Як повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олександр Бєлянський:
"Група чоловіків проникли до помешкання потерпілих , зв’язали родину і забрали золоті прикраси та 200 гривень. Фігурантам оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу– тримання під вартою".
Триває досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення).
Санкція статті 187-ї передбачає покарання – від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області