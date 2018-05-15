Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Полтавської області. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Полтавської області. ФОТО

19:30 15.05.2018

Миргородським відділом поліції ГУНП в Полтавській області за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 та ч.2 ст.121  Кримінального кодексу України (розбій, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) розшукується гр. Хачатрян Руслан Рафікович, 20.09.1979 року народження, мешканець Миргорода.

Якщо ви впізнали чи бачили цього чоловіка, або володієте будь-якою інформацією про особу правопорушника чи місце його знаходження просимо повідомити до Миргородського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Якова Усика 34, індекс 37600, Миргородський відділ поліції ГУ НП в Полтавській області, або за тел. (05355) 5-24-50 (чергова частина), 0953889943 (кримінальна поліція), або 102.    

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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