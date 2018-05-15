View the full image На Хмельниччині під час ДТП трагічно загинула 25-річна жінка

На Хмельниччині у Старокостянтинівському районі в автомобілі, який зіткнувся з деревом, загинула 25-річна пасажирка.

Близько 02:10 години на автодорозі між селами Великий і Малий Чернятин 46-річний місцевий житель на автомобілі «ВАЗ 2110» не врахував дорожньої обстановки, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітини та перелому ребра і був госпіталізований в травматологічне відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні. 25-річна пасажирка автомобіля, жителька села Великий Чернятин, від отриманих травм померла на місці події.

Наразі слідчі з’ясовують причини і обставини ДТП.



За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

