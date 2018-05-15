По дорозі до школи у Херсоні зникла неповнолітня дівчина. ФОТО

По дорозі до школи у Херсоні зникла неповнолітня дівчина. ФОТО

22:30 15.05.2018
У Херсонській області шукають 17-річну Іру Логвіненко.

Вранці 8 травня 2018 року дівчинка пішла з дому до школі у м. Херсон і зникла. З того часу про неї немає жодних звісток.

Прикмети дитини: 
виглядає на 17 років, 165 см на зріст, худорлява, світле довге волосся.
Одяг: 
рожева кофта, чорно-зелена футболка, чорні джинси, рожеві кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

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