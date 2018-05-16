ДТП у Львові: жінка, якій стало зле за кермом, померла в лікарні. ФОТО
ДТП у Львові: жінка, якій стало зле за кермом, померла в лікарні. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Стрийській у Львові.
Поліцейські попередньо встановили, що 60-річна львів’янка, керуючи автомобілем «Тойота РАВ-4», не впоралася з керуванням та в’їхала у будинок.
Жінку доставили у лікарню з підозрою на інсульт, де вона згодом померла..
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області