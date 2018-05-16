Непутящу багатодітну матір притягнула до відповідальності поліція Донеччини. ФОТО

Гори сміття, немитий посуд, розкидане скрізь ганчір’я та залишки їжі – саме в такій обстановці "виховує" трьох неповнолітніх дітей 26-річна жінка.

Систематичні перевірки родин, що потрапили у складні життєві обставини, допомагають правоохоронцям виявляти та притягувати до відповідальності тих дорослих, які не приділяють належної уваги своїм дітям.

Співробітники Олександрівського відділення поліції завітали до 26-річної жінки, яка має трьох малолітніх дітей віком від 5 до 9 років. Виявилось, що малюки неповноцінно харчуються та проживають в антисанітарних умовах. Мати їх вихованням та розвитком не займається.

За неналежне виконання батьківських обов’язків відносно жінки було складено протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Родину взято на контроль, найближчим часом поліцейські здійснять повторну перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

