На Харківщині п’яний викрав вантажівку та врізався на ній у газопровід. ФОТО

На Харківщині п’яний викрав вантажівку та врізався на ній у газопровід. ФОТО

14:20 16.05.2018
  • На Харківщині п’яний викрав вантажівку та врізався на ній у газопровід. ФОТО
  • На Харківщині п’яний викрав вантажівку та врізався на ній у газопровід. ФОТО
  • На Харківщині п’яний викрав вантажівку та врізався на ній у газопровід. ФОТО

За скоєння злочину 30-річного зловмисника затримали працівники Зачепилівського відділення поліції.

До поліції звернувся 48-річний мешканець району. Він повідомив про зникнення автомобіля «КАМАЗ», який знаходився на території складів у селі Нагірне.

За адресою виїжджала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Зачепилівського відділення поліції. Як з’ясувалося, автомобіль викрав найманий 30-річний робітник.

При цьому чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Під час руху він пошкодив лінію електропори та газову мережу.

Слідчим відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч.1 ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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