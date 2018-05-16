У Рівному позбавлений прав водій сів за кермо та вчинив п’яну ДТП. ФОТО

У Рівному позбавлений прав водій сів за кермо та вчинив п’яну ДТП. ФОТО

23:30 16.05.2018
  • У Рівному позбавлений прав водій сів за кермо та вчинив п’яну ДТП. ФОТО
  • У Рівному позбавлений прав водій сів за кермо та вчинив п’яну ДТП. ФОТО
  • У Рівному позбавлений прав водій сів за кермо та вчинив п’яну ДТП. ФОТО
  • У Рівному позбавлений прав водій сів за кермо та вчинив п’яну ДТП. ФОТО

Ввечері інспектори отримали виклик ДТП з потерпілими на вулиці Відінській.

Прибувши на місце події, де вже працювала бригада швидкої медичної допомоги, інспектори опитавши свідків події та з`ясували що 39-річний водій керуючи автомобілем ВАЗ 21061 , не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та скоїв наїзд на бетонну конструкцію на перехресті вулиць Курчатова, Віденська, Карнаухова.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння, також встановили що 39-річний водій житель Рівненського району позбавлений права керування транспортними засобами.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівненської області

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