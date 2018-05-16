Рятувальники Донеччини дістали літню жінку, яка впала в погреб. ФОТО

Рятувальники Донеччини дістали літню жінку, яка впала в погреб. ФОТО

15:40 16.05.2018
  • Рятувальники Донеччини дістали літню жінку, яка впала в погреб. ФОТО
  • Рятувальники Донеччини дістали літню жінку, яка впала в погреб. ФОТО
  • Рятувальники Донеччини дістали літню жінку, яка впала в погреб. ФОТО
  • Рятувальники Донеччини дістали літню жінку, яка впала в погреб. ФОТО

О 13:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Вознесенького у м. Білецьке Добропольського району Донецької області, жінка впала в погреб та отримавши травму не може самостійно вибратися. 

До місця події було направлено чергове відділення 19-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця виклику рятувальники дістали жінку з погребу та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

Від Головного управління залучалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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