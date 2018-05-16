Під час ДТП на Миколаївщині перекинувся легковик, водія діставали пожежні. ФОТО

О 07:35 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на вул. Театральній м. Баштанка виникла дорожньо-транспортна пригода.

До місця події виїхало чергове відділення 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Встановлено, що легковий автомобіль “BMW” рухаючись по автодорозі здійснив перевертання біля паркану приватного домоволодіння.

Внаслідок ДТП водій 1977 р.н. опинився заблокованим понівеченими елементами автівки. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували його та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Постраждалого доставлено до хірургічного відділення Баштанської центральної районної лікарні.

Для з’ясування обставин на місці працювали співробітники правоохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області