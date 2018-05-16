На Чернігівщині жінка натрапила на тіло жорстоко вбитого сусіда. ФОТО

Під час конфлікту між односельцями гість завдав господарю ножових поранень шиї, від чого чоловік помер.

Поліція затримала лиходія.

До поліції звернулася жителька Бобровицького району і повідомила, що вона виявила тіло свого сусіда з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Бобровицького відділення поліції ГУНП в Чернігівській області, Головного управління Нацполіції на чолі з керівництвом та колеги з прокуратури.

Правоохоронці виявили в одній з кімнат помешкання тіло господаря з кількома колотими та різаними ранами шиї. Судмедекспертиза причиною смерті назвала гостру крововтрату.

Досвідчені оперативники опитали сусідів загиблого та встановили коло його знайомств, в подальшому вирахували та затримали підозрюваного.



Останній пояснив правоохоронцям, що між ним та господарем стався конфлікт, який дійшов до бійки із застосуванням ножа. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство) - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

